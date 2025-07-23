В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» стартовала 109-я смена для юных северян

Её участниками стали 65 детей из Апатитов, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского округа и Заозерска.

Профильная смена «Клуб юных путешественников» проходит с 21 по 26 июля. В Центре дети и подростки получают знания о природном и экономическом потенциале родного края, приобретают новые навыки, которые способствуют расширению кругозора и укреплению общего физического состояния.

Так, в течение недели ребята побывают на экскурсиях, в том числе отправятся в музей Мурманского морского торгового порта, для школьников проведут встречи с почётными гостями – членом молодёжного парламента при Государственной Думе РФ, волонтёром спецоперации Дмитрием Михайлевичем и представителем Мурманского арктического университета Еленой Андреевой.

Кроме того, каждый день для участников смены организовывают спортивные игры, прогулки, викторины и творческие конкурсы.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, уникальный туристический комплекс для юных северян был создан в 2023 году по инициативе главы региона Андрея Чибиса. Тематические смены проходят в течение всего года. С начала лета в Центре уже отдохнули 480 северян. Всего летняя оздоровительная кампания 2025 года охватит порядка 17 тысяч обучающихся Мурманской области от 6 до 17 лет. В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на эти цели направлено около полумиллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550795/#&gid=1&pid=3