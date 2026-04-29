В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» торжественно открыли первую смену «Время юных героев»

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» торжественно открыли первую военно-спортивную смену «Время юных героев». 150 студентов и школьников пройдут интенсивный курс дисциплины и командообразования под руководством опытных наставников, также в течение трех недель их ждут походы, экскурсии по Мурманской области и встречи с выдающимися людьми.

Участников церемонии приветствовали заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, министр образования и науки региона Диана Кузнецова и директор филиала Центра «ВОИН» Илья Мищенко.

«Дорогие друзья, уважаемые курсанты! Филиал Центра «ВОИН» работает в регионе уже два года. И сегодня мы видим настоящее сообщество сильных, увлеченных и неравнодушных ребят. Вы осваиваете тактическую медицину, огневую и инженерную подготовку, управление БПЛА. Но главное — воспитательная среда, которая формирует патриота нового поколения: с силой воли, мужеством и личной ответственностью. Ребята, сегодня вы здесь, а значит, уже сделали выбор в пользу знаний и дисциплины, вы готовы действовать в команде и поддерживать друг друга. Всех поздравляю с открытием первой смены и желаю каждому найти свой ориентир – в деле, в товарищах, в служении Родине!» – обратилась к курсантам Анна Головина, отметив, что за два года мероприятиями Центра охвачено более пяти тысяч школьников и студентов.

Директор филиала поблагодарил главу региона Андрея Чибиса и правительство Мурманской области за всестороннюю поддержку, партнёров — за сотрудничество, а родителей — за достойное воспитание детей.

«Мы находимся в Мурманской области — стратегически важном арктическом регионе, воспитываем наших курсантов на земле города-героя Мурманска — города, который выстоял в войну и своим примером доказал, что значит настоящее мужество. Мы учим наших курсантов гордиться подвигом наших защитников и Кольским Заполярьем. Два года — это только начало. Мы двигаемся дальше, чтобы воспитывать новое поколение героев Арктики. Мы всегда верны Отечеству и народу!», – сказал директор филиала Центра «ВОИН», Кавалер Ордена Мужества Илья Мищенко.

Гости мероприятия посетили интерактивные площадки, мастерские, мобильную выставку «Зал воинской славы» и пообщались с курсантами. До сентября на базе центра пройдёт пять военно-спортивных смен «Время юных героев», в которых примут участие 800 человек.

Напомним, филиал Центра «ВОИН» был создан в Мурманской области 15 апреля 2024 года. Ему присвоено имя Героя России Ивана Кабанова — командира мотострелкового взвода 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, погибшего в ходе СВО. С 1 сентября 2025 года «ВОИН» расположился на базе Губернаторского лицея в Мурманске. В День героев Отечества там открылись новые образовательные пространства, в том числе пневматический тир, универсальный класс для проведения занятий по первой помощи и тактической медицине, помещение с оборудованием для подводного пилотирования.

