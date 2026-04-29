Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.04.26 14:30

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» торжественно открыли первую смену «Время юных героев»

В Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» торжественно открыли первую военно-спортивную смену «Время юных героев». 150 студентов и школьников пройдут интенсивный курс дисциплины и командообразования под руководством опытных наставников, также в течение трех недель их ждут походы, экскурсии по Мурманской области и встречи с выдающимися людьми.

Участников церемонии приветствовали заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, министр образования и науки региона Диана Кузнецова и директор филиала Центра «ВОИН» Илья Мищенко.

«Дорогие друзья, уважаемые курсанты! Филиал Центра «ВОИН» работает в регионе уже два года. И сегодня мы видим настоящее сообщество сильных, увлеченных и неравнодушных ребят. Вы осваиваете тактическую медицину, огневую и инженерную подготовку, управление БПЛА. Но главное — воспитательная среда, которая формирует патриота нового поколения: с силой воли, мужеством и личной ответственностью. Ребята, сегодня вы здесь, а значит, уже сделали выбор в пользу знаний и дисциплины, вы готовы действовать в команде и поддерживать друг друга. Всех поздравляю с открытием первой смены и желаю каждому найти свой ориентир – в деле, в товарищах, в служении Родине!» – обратилась к курсантам Анна Головина, отметив, что за два года мероприятиями Центра охвачено более пяти тысяч школьников и студентов.

Директор филиала поблагодарил главу региона Андрея Чибиса и правительство Мурманской области за всестороннюю поддержку, партнёров — за сотрудничество, а родителей — за достойное воспитание детей.

«Мы находимся в Мурманской области — стратегически важном арктическом регионе, воспитываем наших курсантов на земле города-героя Мурманска — города, который выстоял в войну и своим примером доказал, что значит настоящее мужество. Мы учим наших курсантов гордиться подвигом наших защитников и Кольским Заполярьем. Два года — это только начало. Мы двигаемся дальше, чтобы воспитывать новое поколение героев Арктики. Мы всегда верны Отечеству и народу!», – сказал директор филиала Центра «ВОИН», Кавалер Ордена Мужества Илья Мищенко.

Гости мероприятия посетили интерактивные площадки, мастерские, мобильную выставку «Зал воинской славы» и пообщались с курсантами. До сентября на базе центра пройдёт пять военно-спортивных смен «Время юных героев», в которых примут участие 800 человек.

Напомним, филиал Центра «ВОИН» был создан в Мурманской области 15 апреля 2024 года. Ему присвоено имя Героя России Ивана Кабанова — командира мотострелкового взвода 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота, погибшего в ходе СВО. С 1 сентября 2025 года «ВОИН» расположился на базе Губернаторского лицея в Мурманске. В День героев Отечества там открылись новые образовательные пространства, в том числе пневматический тир, универсальный класс для проведения занятий по первой помощи и тактической медицине, помещение с оборудованием для подводного пилотирования.

 

 

 

Фото (пресс-служба филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/566791/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале 2026 года было обнаружено две фальшивые банкноты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро укрепилось на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять