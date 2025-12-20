В Центре информационных технологий Мурманской области продолжается серия образовательных мероприятий для школьников региона

На этой неделе гостями центра стали обучающиеся Мурманского политехнического лицея, Мурманского международного лицея, гимназии №5 и школы № 36. Школьников ждала демонстрация ИТ-систем, разработанных специально для обеспечения комфорта северян и оптимизации цифровых процессов в Мурманской области.

После заместитель начальника отдела развития гражданской службы управления государственной службы и кадров Аппарата Правительства Светлана Миронова рассказала о работе государственных служащих. Заместитель руководителя ЦИТ Виктория Григорьева вовлекла ребят в дискуссию по обсуждению грамотного использования нейросетей.

«Правила цифровой безопасности с началом активного внедрения искусственного интеллекта важны как никогда. Нам важно, чтобы ребята уже сейчас задумывались над тем, какие приложения они используют и какую личную информацию доверяют этим сервисам. Возможно, кто-то из них заинтересуется данной сферой настолько, что выберет профильное обучение по одной из ИТ-специальностей», – отметила Виктория Григорьева.

Основные принципы информационной безопасности при работе с нейросетями очень просты: использовать только официальные приложения со встроенными ИИ-ассистентами; перепроверять полученную информацию в нескольких источниках; проверять ссылки и домены сайтов при переходе на них; не передавать любые персональные данные.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, подобные образовательные мероприятия проводятся на базе ЦИТ Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» при поддержке Министерства цифрового развития Мурманской области и соответствуют целям и задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

