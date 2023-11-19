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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 15:00

В Центре информационных технологий Мурманской области состоялся профориентационный форум «Найди себя в ИТ»

Мероприятие было ориентировано на учащихся 8-11 классов, интересующихся сферой информационных технологий. В рамках форума школьники стали участниками открытого «Урока Цифры» от «VK» по теме «Мессенджеры» и прямого диалога с ведущими экспертами цифровой сферы региона, а также посетили мастер-классы образовательных организаций.

Открыла форум заместитель губернатора Мурманской области – руководитель цифровой трансформации региона Мария Гаврилова, пожелавшая ребятам найти профессию и заниматься любимым делом.

«Наш регион как никогда нуждается в профильных ИТ-специалистах, ведь цифровая трансформация зашла не только на предприятия области, но и прочно вошла в жизнь людей, в жизнь каждой семьи. Государственные и муниципальные услуги теперь проще получить через портал «Госуслуги», сообщить о проблеме через «Наш Север», а выбрать удобный маршрут домой с помощью «Транспорта Севера». Видя вас в этом зале, я уверена, что наша Мурманская область будет развиваться, благодаря таким талантам как вы. Мы ждем вас в нашей команде», – поприветствовала участников заместитель губернатора Мурманской области – руководитель цифровой трансформации региона Мария Гаврилова.

Организаторами профориентационного форума выступили Министерство цифрового развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

«Правительство Мурманской области делает очень многое, чтобы мотивировать будущих специалистов связать жизнь с Кольским полуостровом. Мы расскажем ребятам о преимуществах работы в сфере информационных технологий, о наших реализуемых проектах – от создания идеи до их эксплуатации», – пояснил и.о. министра цифрового развития Мурманской области Александр Карельский.

Программа форума состояла из несколько частей. Сразу в холле Центра информационных технологий школьников встречали стенды с информацией об образовательных учреждениях Мурманской области. Их представители готовы были ответить на вопросы ребят и помочь определиться с направлением обучения.

Серия лекций и мастер-классов началась с «Урока Цифры» от «VK». Руководитель учебно-проектного направления компании Дарьи Куимчиде познакомила собравшихся с устройством и возможностями сервисов для общения на примере учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере», а также ИТ-профессиями, задействованными в создании и развитии мессенджеров. Школьникам рассказали о правилах цифрового этикета, как устроена модерация контента, как создаются и поддерживаются сообщества в мессенджере.

«VK» помогает школьникам знакомиться с актуальными направлениями и перспективными профессиями в IT и digital-сфере. В рамках проекта «Урок Цифры» мы рассказываем о технологиях мессенджеров и специалистах, которые их создают и развивают. Мы уверены, что участники нашего урока смогли узнать много нового о мире цифровых коммуникаций и найти интересные для себя специальности», – подчеркнула руководитель учебно-проектного направления «VK» Дарья Куимчиде.

«Урок Цифры» от «VK» в этом сезоне уже завершён, но его интерактивные тренажеры продолжат быть доступными для прохождения в каталоге. Каждый школьник может разобраться в устройстве технологий мессенджеров и примерить на себя профессию мобильного разработчика, дизайнера, продакт- и комьюнити-менеджера.

Примерить на себя роль ИТ-специалиста могли и участники форума. Они разделились на группы по направлениям и отправились изучать технологии дополненной реальности, осваивать ЗD-моделирование и собирать собственного робота.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, после практической части на связь с Мурманском вышла эксперт по профориентации и развитию карьеры «Skillbox» Екатерина Боровец, которая объяснила, что нужно знать и уметь на первых этапа обучения, как в зависимости от возраста и интересов подобрать подходящее направление.

Завершилась встреча со школьниками «ИТ Диалогом», в рамках которого начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Вадим Артищев рассказал об особенностях реализации в регионе Единой карты жителя, а руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Игорь Егоров ответил на все вопросы школьников о работе сервисов и сотрудников центра.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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