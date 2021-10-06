В Центре культуры и досуга Видяево после ремонта открылся зрительно-концертный зал

В Центре культуры и досуга ЗАТО Видяево появился зрительно-концертный зал – обновления произошли благодаря субсидии из областного бюджета.

Новый современный и уютный зал стал настоящим «сердцем» учреждения культуры. Возможности обновленного помещения на торжественном открытии зала продемонстрировали местные творческие коллективы, а также артисты Центра творчества и досуга города Гаджиево и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Кроме того, преобразилось и бывшее помещение детского книжного фонда Центра досуга и культуры Видяево – теперь там располагается уютное игровое пространство, которое подходит для проведения мастер-классов, уроков творчества, выставок, конкурсов и других мероприятий для юных жителей посёлка.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2022 году обновление Центра продолжится – запланировано создание творческих молодежных зон в бывших помещениях книжных фондов.

Обновленные помещения Центра культуры и досуга ЗАТО Видяево оценил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. Он также познакомился с деятельностью поселковой Детской музыкальной школы, Дома офицеров и Музея истории поселка и гарнизона Видяево.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области, губернатора Андрея Чибиса муниципальные учреждения культуры преображаются в уютные и комфортные пространства. Уверен, что обновленные помещения Центра досуга и культуры позволят учреждению стать настоящей точкой притяжения жителей поселка и придутся по душе всем видяевцам», – отметил первый замглавы регионального Минкульта.