В центре «Лапландия» проходит новый сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики»

В центре дополнительного образования «Лапландия» проходит новый сезон областного фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики». Фестиваль объединяет юных инженеров и исследователей региона с 2016 года. Этой осенью мероприятия научно-технического марафона проходят с 18 по 22 октября. На них зарегистрировалось более 350 участников от 5 до 18 лет.

Юных северян ждут увлекательные задания областных хакатонов по молекулярной биологии и по IT-технологиям («Инфографика»). На них ребята освоят методы молекулярной биологии и генетики, а также разработают собственный проект по визуализации данных.

В рамках фестиваля организован областной робототехнический турнир (треки «Рисуем, строим и играем – в Заполярье приглашаем!», «Инженерный конгресс: «Изобретения технические на «Гектаре Арктическом», «Гонка по линии с препятствиями», «Lego Wedo: «Сумо»).

Участники хакатонов получат новые знания и впечатления на выездной экскурсии, выполнят задания увлекательного квеста «Юный полярник», побывают на творческой встрече в рамках проекта «Молодые и успешные».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в организации конкурсных площадок приняли участие специалисты предприятий-партнеров детского технопарка «Кванториум-51»: ПАО «Ростелеком», ИЦАЭ г. Мурманска, Мурманский арктический государственный университет, Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН.