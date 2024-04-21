В центре «Лапландия» прошёл День научного отдыха

Гостями мероприятия под названием «Научно, но нескучно» стали школьники из Гаджиево и Мурманска.

Юных северян приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой, инициировавший их поездку.

Он отметил, что поддержка талантливых и одарённых детей – в зоне особого внимания власти региона:

— Очень важно, чтобы раскрытию талантов способствовала образовательная среда. Сегодня в технопарке ученики профильного психолого-педагогического класса школы №279 Гаджиево. Они активные участники конкурсов социальных проектов «Я гражданин России» и «Умная, Молодая, Креативная Арктика».

В гаджиевской школе работает «Точка роста», предложено 20 программ дополнительного образования, занятия по которым посещают свыше 300 ребят. В этом году появится музей-коворкинг, над проектом которого совместно трудились педагоги и ученики.

— Думаю, для получения качественных и всесторонних знаний необходимы и такие выездные мероприятия, где школьники в игровой форме знакомятся с чем-то новым, либо подтверждают приобретенные знания и умения, а также отрабатывают навыки конструктивного взаимодействия, - резюмировал парламентарий.

Для ребят – победителей и призёров научно-технических конкурсов организаторы подготовили содержательную программу. На мастер-классах школьники попробовали создать нейросеть, которая с высокой точностью определит, какой объект расположен на фотографиях. Также они попробовали определить общую кислотность образцов хлеба разных сортов и видов, проанализировать, какой хлеб более качественный и полезный.

Завершилось мероприятие квестом «Технолидеры будущего».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29943/