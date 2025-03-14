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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 16:30

В центре «Лапландия» состоялось награждение победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

По итогам этого учебного года победителями и призёрами стало 207 школьников – 30 победителей и 177 призёров. Ребят поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Спасибо преподавателям и родителям, которые стимулируют детей быть успешными, заниматься, добиваться победы на разных этапах олимпиадного движения. Ну, и, конечно, спасибо вам, ребята! Вы сами принимает решение, берёте и добиваетесь результатов. Вы – будущие страны, вы – те, кто будет изобретать, внедрять новые технологии, совершать новые прорывы, ставить новые рекорды в разных отраслях. Совершенно очевидно, что вы сделаете нашу страну ещё сильнее, а мир вокруг себя лучше», – сказал Андрей Чибис, приветствуя присутствующих.

Глава региона подчеркнул, что хороший результат на олимпиаде – заслуга самих учеников, их педагогов и родителей, а также постоянного обновления школьной инфраструктуры.

Благодаря открытию «Точек роста», центров олимпиадной подготовки «Уникум», обновлению кабинетов в рамках проекта «Арктическая школа», появлению нового современного оборудования у детей и наставников появилась возможность более углубленно изучать предметы, участвовать в проектах и проводить исследования.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников завершился 28 февраля. В Мурманской области олимпиада проводилась по 22 предметам (в том числе во второй раз по китайскому языку).

Участие в школьном, муниципальном и региональном этапах олимпиады приняли 1048 обучающихся из 16 муниципальных образований региона. Больше всего участников из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, ЗАТО Александровск и Мончегорска.

Самыми популярными предметами в этом учебном году стали обществознание, английский язык, литература, история и русский язык.

Несколько школьников являются двукратными, трёхкратными и даже четырёхкратными призёрами и победителями олимпиады. Так, четырёхкратным призёром олимпиады является учащийся 11 класса мончегорского лицея им. В.Г. Сизова Григорий Черкунов. Он получил хорошие результаты по географии, истории, обществознанию и праву.

Отметим, школьники, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе ВсОШ количество баллов, будут защищать честь Мурманской области на федеральном уровне.

Напомним, по инициативе губернатора с 2022 года призёры и победители заключительного этапа олимпиады, а также их наставники получают премии – 150 и 200 тысяч рублей участникам, 100 и 150 тысяч рублей – подготовившим их педагогам.

Также дипломы победителей и призёров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в престижные российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое интеллектуальное состязание не только в России, но и в мире.

В 2024/2025 учебном году в ней приняли участие более 185 тысяч школьников из 89 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус». Организатором всероссийской олимпиады школьников выступает Минпросвещения России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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