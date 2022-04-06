В центре «Лапландия» впервые прошёл Образовательный салон «Дополнительное образование детей Мурманской области». Мероприятие организовано при поддержке регионального Министерства образования и науки.

Масштабная площадка включила форум по актуальным вопросам развития системы дополнительного образования, а также выставку образовательных технологий. В мероприятии приняла участие и.о. министра образования и науки Мурманской области Светлана Виденеева.

В рамках открытого форума работали 8 педагогических площадок по актуальным вопросам развития региональной системы дополнительного образования.

«С гордостью хочу отметить, что в нашем регионе 80% школьников охвачены дополнительным образованием. В этой сфере работают более трех тысяч педагогов. Это образовательная среда, которая сейчас активно развивается: для обучения ребят использованы все самые современные технологии и новейшее оборудование», – подчеркнула Светлана Виденеева.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в выставке новых технологий приняли участие 23 образовательные организации Мурманской области. Работали площадки «Новые места дополнительного образования детей» по 10 направлениям: физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, техническое, художественное, «Мобильный технопарк «Кванториум», «Сеть мини-технопарков «КвантоЛаб», «Детский технопарк «Кванториум», «Центр цифрового образования IT-куб», «Мобильная «Лаборатория безопасности», «Билет в будущее».

Фото: https://www.laplandiya.org/news/