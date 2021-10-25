В центре «Лапландия» завершился фестиваль «Юные инженеры Арктики»

В областном центре дополнительного образования «Лапландия» завершился очередной сезон фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

С 20 октября был дан старт хакатонам по молекулярной биологии и IT-технологиям.

Участники областного биохакатона смогли почувствовать себя сотрудниками криминалистической лаборатории: на основе анализа образцов ДНК им предстояло установить, кто из «подозреваемых» по легенде виновен в «преступлении». Победителями биохакатона стали ребята из школы №279 Гаджиево – Мария Ермошина, Кирилл Набатов, Михаил Кузнецов. Наставник команды – учитель химии и биологии Ирина Букарева. Второе место – у участников из Туломской средней общеобразовательной школы. В состав команды вошли Дмитрий Савченко, Вячеслав Бахарев, Марина Прокопова. Наставник – учитель биологии и химии Светлана Николаева. Бронзовыми призерами стали ребята из мурманской гимназии №10: Александра Сорокина, Богдан Кулебякин, Руслан Ковальчук. Наставник – учитель химии Светлана Бойченко.

Областной хакатон по IT-технологиям был посвящен визуализации данных – созданию инфографики. Задания для ребят подготовили специалисты ПАО «Ростелеком» и Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) г. Мурманска. Участникам предстояло подготовить «портреты» абонентской базы и активных подписчиков на основе полученных от специалистов данных. Лучшую инфографику среди участников от 12 до 13 лет создали ребята из мобильного технопарка «Кванториум» ЗАТО Видяево. Серебро состязаний завоевали участники из мобильного технопарка «Кванториум» Туломы. На третьем месте – обучающиеся мобильного технопарка из Умбы. Среди участников от 14 до 16 лет лучшими в создании инфографики стали ребята из школы №10 Кандалакши. Второе место заняли обучающиеся мобильного технопарка «Кванториум» из Зеленоборска. Бронза – у учеников школы №279 Гаджиево.

В освещении событий первого дня фестиваля приняла участие молодежная медиагруппа, в которую вошли активисты Российского движения школьников и ребята из детского пресс-центра «Лапландии».

Кроме того, с 18 по 21 октября состоялся областной робототехнический турнир. Он был разделен на четыре трека, что позволило принять участие в соревновании ребятам разных возрастов и направлений подготовки. Самые юные участники (от 5 лет) проявляли талант в плоскостном Lego-рисовании (трек «Lego-живопись. Рисуем, строим и играем – в Заполярье приглашаем!»). Участники постарше создавали роботов, способных самостоятельно обходить препятствия («Гонка по линии с препятствиями»), выдерживать «схватку» с соперником («Lego Wedo: «Сумо»), а также смогли проявить себя в техническом моделировании, конструировании и программировании в треке «Инженерный конгресс: изобретения технические на «Гектаре Арктическом».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участники фестиваля побывали на познавательной экскурсии в ПАО «Ростелеком», прошли увлекательный квест «Юный полярник», посетили культурно-спортивный центр «Легенды севера» и творческую встречу в рамках проекта «Молодые и успешные».