В Центре «Мой бизнес» прошёл тренинг для мурманских школьников и студентов «Генерация идей»

Под руководством спикера Евгении Рябовой ребята узнали, как можно начать зарабатывать на своём деле, познакомились с форматом «мозгового штурма», плодотворно поработали в команде и освоили различные формы проработки пути от идеи до её реализации.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Екатерина Олысич отметила пользу тренинга для подрастающего поколения.

«Генерация идей – умение, которому не учат в школе. Кому-то это даётся легко, другие же прилагают усилия для достижения результата. На этом тренинге важно, что мы не просто учимся генерировать всё подряд. Участники, работая в команде, проходят все этапы от самоопределения, поиска креативной идеи до проверки её на жизнеспособность и прибыльность. Это помогает реально смотреть на вещи и понимать, что в том направлении, которое тебе близко, можно заработать», – поделилась Екатерина Олысич.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru