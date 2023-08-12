В Центре «Мой бизнес» прошло мероприятие для активистов мурманского «Движения Первых»

11 августа в Центре «Мой бизнес» состоялось первое мероприятие в рамках совместной работы регионального Центра поддержки предпринимательства и «Движения Первых» - уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодёжного сообщества.

Перед активными представителями мурманской молодёжи выступил предприниматель, основатель студии танцев Dance Campus Сергей Аникиев, который также является амбассадором Центра «Мой бизнес». Он не только рассказал о своём ремесле, но и ответил на вопросы участников встречи, отметив уникальность каждого пути и разнообразие сфер деятельности в нашем регионе.

По словам специалистов по работе «Движения первых» в Мурманске Ольги Малковой и Натальи Еремеевой, ребята пришли в Центр «Мой бизнес» исключительно по своей инициативе, выбрав новые знания вместо прогулок в последний жаркий период каникул.

«Изначально я полагал, что речь пойдёт исключительно о танцах, поэтому приятно удивлён, насколько полезной и содержательной оказалась встреча. Беседа с Сергеем помогла не только разобраться в себе, но и узнать, каким образом устроен бизнес, а потому превзошла все мои ожидания», - отметил участник встречи, студент Мурманского арктического университета Максим Бабанков.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru