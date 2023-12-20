В центре «Мой бизнес» прошло награждение предпринимателей

В рамках «Бизнес-конференции 2023» были подведены итоги года и состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов проведённых конкурсов «Предприниматель года», «Мой добрый бизнес», «Молодой предприниматель», а также поощрение партнёров инфраструктуры поддержки МСП.

С приветственным словом перед участниками выступила заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

«Как правило, участники подобных мероприятий — это харизматичные лидеры, достигшие успеха, которые излучают позитив и заряжают всех присутствующих своей энергией. Сегодня лекторий Центра «Мой бизнес» полностью заполнен такой энергией. Пусть конференция станет источником новых знаний, опыта и контактов, которые развивают руководителей и приносят пользу всей компании!» — отметила Наталья Полуянова.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Екатерины Олысич, итоговая бизнес-конференция станет доброй традицией в завершении каждого года.

«Малый и средний бизнес необходимо поддерживать по всем направлениям, и поощрение предпринимателей — важная составляющая успеха. Участники конференции могут не только заявить о себе, но и пообщаться со своими единомышленниками, а награда за деятельность станет стимулом для новых свершений».

В рамках мероприятия также прошло подведение итогов и составление бизнес-прогнозов на 2024 год с участием заместителя генерального директора АО «Корпорация «МСП» Алексея Южанинова и представителями инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Завершающим этапом стало пленарное заседание в формате живого диалога с предпринимателями.

Как сообщает администрация города Мурманска, мероприятие организовано региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26337&page=1