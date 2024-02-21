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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.24 17:30

В Центре «Мой бизнес» расскажут про женское предпринимательство

В первый день весны состоится семинар «Женский бизнес». Спикерами мероприятия выступят действующие предприниматели и представители инфраструктуры поддержки бизнеса.

Мероприятие стартует 1 марта в 11.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр «Мой бизнес».

Семинар проводится в очном формате.

Более подробная программа и регистрация по ссылке.

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, благодаря мерам поддержки нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» малым и средним бизнесом начинают заниматься всё больше женщин по всей стране, в том числе в Мурманской области. Создаются специальные программы, проводятся мастер-классы и другие различные мероприятия, направленные на поддержку, развитие и популяризацию женского предпринимательства.

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