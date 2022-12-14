В Центре «Мой бизнес» состоялся финал регионального конкурса «Молодой предприниматель года»

Участниками стали амбициозные представители местного бизнеса от 16 до 35 лет, которые представили свои проекты в семи номинациях.

На конкурсе были представлены проекты из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Апатитов и других городов региона. К ним относятся детские и учебно-развивающие центры, туристические компании, мастерская сувениров ручной работы, арт-пространства, онлайн-магазины и многое другое.

Заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич отметил, что участникам и лауреатам принадлежит одна из ключевых ролей в социально-экономическом развитии нашей области.

«Вместе мы сможем освоить новые виды деятельности, развить региональные и отраслевые площадки, создать новые рабочие места», - прокомментировал Андрей Варич.

В номинации «Производство» победителем стала ИП Литомина Елена, мастерская «Два цвета» из Оленегорска. Первое место в категории «Сфера услуг» завоевала ИП Филиппова Юлия и мурманская школа вокала «ACCORD». ИП Петрова Светлана и магазин детской одежды «Совёнок» из Апатитов победили в номинации «Торговля». Лидером в «Предпринимательстве в социальной сфере» стала ИП Котик Юлия и ковдорский детский игровой развивающий центр «NorthHappyLand». ИП Попова Александра и мурманская школа живописи «Артлаб Школа» стала первой в номинации «Франчайзинг». Среди «Самозанятых» победителем стала мурманчанка Чугунова Анастасия с производством планеров «Wom Plans».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, среди победителей планируется разыграть три поездки на молодёжную секцию Петербургского международного экономического форума-2023.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуально.

Фото: https://gov-murman.ru