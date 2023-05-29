В Центре «Мой бизнес» стартовала программа для северян, желающих получить грант на развитие своего дела

В региональном Центре «Мой бизнес» стартовала обучающая программа «СВОЁ ДЕЛО. Запусти свой бизнес», которая проводится в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

В первый день курса федеральный спикер и предприниматель Артём Козлов рассказал, как найти прибыльную идею по душе, а также о секретах формирования и управления своим делом.

Своими впечатлениями о стартовом дне поделился индивидуальный предприниматель Сергей Аникиев: «Всегда для себя отмечаю на таких мероприятиях новые направления для развития. В рамках программы принял участие в игре по публичным выступлениям и презентации своего бизнеса. Получил много положительных эмоций и обратную связь, которая также способствует развитию своего дела».

Обучение продлится три недели в смешанном формате. Каждый участник пройдёт курс по открытию бизнеса, состоящий из 16 часов. Одной из целей данной программы станет содействие в подготовке заявок молодых предпринимателей на конкурс грантов в размере до 1 млн рублей на развитие собственных предпринимательских идей. В проект также привлечены федеральные спикеры.

Программа организована Центром «Мой Бизнес», региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru