В Центре «Мой бизнес» в Мурманске завершился курс пятидневной обучающей программы «Азбука предпринимателя», которую провёл региональный Центр поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в программе приняли участие как начинающие, так и действующие предприниматели. Слушателям курса рассказали о шагах, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия.

«Сегодня на рынке побеждает тот, кто максимально вооружён современным инструментарием и вовремя принимает решения. А принять такое решение можно только при владении необходимой информацией. Уверен, что за время обучения, наши тренеры и лекторы в максимально понятной форме рассказали вам, каким образом можно построить своё дело или запустить новые бизнес-проекты», – отметил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич, выступая перед предпринимателями.

За эту неделю участники открыли для себя азы предпринимательства и юридические аспекты, плодотворно поработали в группах, обсудили дальнейшие аспекты своего развития и даже создали план совместных действий. Пользу предпринимательского сотрудничества отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова.

«Хочу отметить, что партнерство в бизнес-сфере – это очень интересный аспект и зачастую тот самый шаг, который поднимает предпринимателя на новый уровень. Теперь вам известно, что такое финансовое планирование, необходимый стартовый капитал и его источники, у вас появились навыки и энергия для создания своего дела. Инициатива и желание стать лучше привели вас в Центр «Мой бизнес», который, в свою очередь, всегда готов оказать поддержку! Пусть наши взаимоотношения сложатся самым успешным образом!» – сказала Виктория Тимонова.

Среди бизнес-идей участников были такие проекты, как выращивание микрозелени, детский центр развития, коучинг, прокат электросамокатов, кофе с собой, пекарня, ногтевой сервис и другие.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, по завершении курса все обучающиеся получили соответствующие сертификаты, необходимые навыки и знания, которые позволят принять участие в конкурсе грантов по программе «Губернаторский стартап».