В Центре «Мой бизнес» завершилась серия практико-ориентированных тренингов «Креативные индустрии»

В течение недели будущие и начинающие предприниматели, а также самозанятые изучали защиту интеллектуальной собственности для креативных индустрий, инструменты создания и дизайна сайта на «Tilda» и использование нейросети для генерации эксклюзивного контента. Завершающим этапом стала деловая игра, которая состоялась в очном формате.

Об оформлении продающегося профиля в соцсетях и создании вирусного контента рассказала предприниматель, маркетолог, известный блогер, основатель и директор бренда «LEVINA SMART TEAM» Ильяна Левина. Совместно с Ильяной участниками были разобраны десятки тем для своих видео, также написаны сценарии и сняты ролики с лайфхаками от спикера.

О впечатлениях, полученных на занятиях, рассказала участница серии тренингов, самозанятая Юлия Мельникова.

«Мне очень понравилась вся программа и завершающая встреча, столько информации и столько новых идей. Я благодарна за такой высокий уровень и прекрасных спикеров. От трансляции не отрывалась, в чат писала, все задания выполнила. Полученные знания бесценны для меня», – отметила участница.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru