В центре «Мой бизнес» завершился обучающий курс для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В центре «Мой бизнес» в Мурманске завершился онлайн-курс для северян с ограниченными возможностями здоровья «От ревизии ресурсов к созданию своего дела».

Курс был организован Центром поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам организаторов, курс постарались сделать максимально полезным: участники получили практико-ориентированные знания о начале и ведении своего бизнеса, возможностях государственной поддержки, азах бухгалтерского учета, маркетинга, налогообложения.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, в завершение состоялся очный интерактив, где спикеры ответили на вопросы слушателей, а также прошло торжественное награждение лучших учеников. С окончанием онлайн-курса участников поздравили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и руководитель регионального Центра поддержки предпринимательства Ольга Абрамова.

«Наши образовательные проекты не унифицированные, они разработаны для различных целевых групп. Для северян с ограниченными возможностями здоровья мы уже не первый год проводим адаптированную обучающую программу, только в этом году пришлось уйти в онлайн. Накопленный нами опыт подсказывает, что в образовательном процессе важны не только знания, но и моральная поддержка. А лучший способ зарядиться энергией и вдохновением – это общение с единомышленниками, их позитивный опыт», – прокомментировала Ольга Абрамова.