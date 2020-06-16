В центре Мурманска будет ограничено движение всех видов транспорта участками по ½ проезжей части

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 25.05.2020 № 1220 - с 8 часов 19 июня до 17 часов 31 июля будет ограничено движение всех видов транспорта участками по ½ проезжей части:

- по улице Софьи Перовской в районе домов № 10, 14 (в южном направлении),

- по улице Профсоюзов в районе домов № 12, 17 (в западном направлении),

Также будет запрещено движение всех видов транспорта на перекрестке улицы Софьи Перовской и улицы Профсоюзов - с 8 часов 28 июня до 17 часов 30 июня 2020 года.