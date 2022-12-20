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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 18:30

В центре Мурманска несколько десятков домов останутся на ночь без горячей воды и теплоснабжения

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20-21 декабря.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 22.00 20 декабря до 6.00 21 декабря - пер. Водопроводный, 3, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 9; пер. Терский, 3, 7а, 8, 9, 13, 15/15; просп. Ленина, 90, 92, 96, 98, 100, 104; пр-д. Рыбный, 9; пр-д. Флотский, 1, 3; ул. Володарского, 1, 2/12, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 6, 7, 10; ул. Загородная, 7, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19/15, 21/22, 22, 23, 23а, 25, 27, 29, 30а, 31, 33, 34/7, 34а, 35, 36а, 38, 40, 42, 44, 46 корп. 1, 46 корп. 2, 46 корп. 4, 48, 50, 54; ул. Карла Маркса, 4; ул. Коминтерна, 17; ул. Октябрьская, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18/13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Папанина, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/25, 47; ул. Пищевиков, 4, 6, 7, 8, 9, 10/11; ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ул. Седова, 8; ул. Туристов, 11а, 19, 23а, 28, 29а, 31, 32, 34а, 43а, 45, 47, 51; ул. Челюскинцев, 4, 7, 9, 11, 14, 17/24, 18/20, 20, 21а, 21в, 23а, 25, 25а, 26а, 27, 28а, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

 

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