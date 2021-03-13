В центре Мурманска ограничено движение автотранспорта

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 02.03.2021 № 516, 14 марта будет запрещено движение транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

— по ул. Ленинградской - от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 7 до 19 часов;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 20 часов.

Также 14 марта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

— по ул. Ленинградской - от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов - с 00 до 19 часов;

— по ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 20 часов.