В центре Мурманска ограничивается движение автотранспорта по 1 сентября

Как сообщает администрация города Мурманска, с 23 мая по 1 сентября, в связи с проведением дорожных работ, в областном центре ограничат движение автотранспорта:

– по просп. Ленина по 1/4 проезжей части - от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов;

– по ул. Профсоюзов по 1/2 проезжей части - от просп. Ленина до ул. Ленинградской.

Работы будут проводить по полосам.

Администрация города просит водителей учесть данную информацию при составлении маршрута движения.