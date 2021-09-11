В центре Мурманска откроется мобильная ярмарка «Наша рыба»

В субботу, 11 сентября, в центре Мурманска развернётся выездная ярмарка «Наша рыба». Брендированные фудтраки будут работать в районе дома № 11 по улице Воровского с 11.00 до 19.00. Мурманчане и гости города смогут приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы, морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мобильная ярмарка организована в рамках социального проекта «Наша рыба», реализуемого на территории Мурманской области АНО «Мурманконгресс» по инициативе главы региона Андрея Чибиса. Она посещает населенные пункты региона: в августе мероприятия состоялись в Коле и Североморске.