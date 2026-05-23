Мурманская область. Арктика (16+)23.05.26 12:00

В центре Мурманска появится самый северный открытый падел-корт в России

В эти выходные в сквере на улице Ленинградской приступят к монтажу корта для падела. Планируется, что две открытые площадки появятся в центре города уже до конца июня.

В Мурманской области последние годы падел активно развивается. Региональная Федерация наделена правами организации и проведения официальных спортивных соревнований.

«Центр города постепенно преображается. Главная задача – сделать пространства доступными и удобными, а также привнести новые сценарии в городскую жизнь. Сквер рядом с улицей Ленинградской отзывается на перемены и предлагает жителям новые активности. Зимой здесь заливался каток, и горожане могли кататься на коньках, а летом на этом месте появятся площадки для падела», – отметила Дарья Климова, директор Центра городского развития Мурманской области.

Реализацией проекта займётся учреждение «Мурманские городские парки и скверы». Две площадки будут установлены в сквере на месте существующей сцены. Размер одного корта 20х10 метров. Рядом появится небольшая зона отдыха для играющих и гостей, деревянный настил с раздевалками и зоной отдыха. Зимой в границах корта снова появится каток. Таким образом, пространство будет востребовано круглогодично.

Открытие уличных кортов в Мурманске – пилотный проект, реализуемый при поддержке правительства Мурманской области и регионального отделения Федерации падела России совместно с клубом «Берта Вилладж». По итогам пробного сезона планируется изучить востребованность этого вида спорта среди северян и дать оценку качеству эксплуатации спортивной инфраструктуры в условиях заполярного климата.

«Падел набирает стремительную популярность в регионе, количество спортсменов и людей, предпочитающих этот вид спорта, растет в геометрической прогрессии. И мы видим, что запрос от северян есть, а площадок для тренировок не хватает. Клуб «Берта Вилладж» принимает активное участие в развитии падела в России, и мы рады, что именно эта компания совместно с правительством Мурманской области выступила инициатором возведения уличного падел-корта», – сказала председатель регионального отделения Федерации падел России Анастасия Гулянина, отметив, что на следующей неделе в регионе пройдет открытый рейтинговый турнир «Арктический падел».

Кроме того, в июне начнётся установка ещё двух крытых кортов на базе Ледового дворца в Мурманске. Здесь же в летнее время будут установлены три корта для пиклбола.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в Федерации, посещение кортов будет платным, но стоимость игры в час станет ниже среднерыночных расценок на существующих площадках.

Напомним, в апреле в центре города открылась первая пешеходная улица Ленинградская. У нее важная роль — связать и объединить главные центральные пространства Мурманска: сквер на Ленинградской, площадь Пять Углов, площадку перед центром научно-технологического творчества «Родина». По задумке улица станет местом притяжения молодежи, здесь предусмотрены всесезонные пространства для отдыха, качели, открыто новое кафе, появится небольшая площадка для экстрим-сообществ, которые стали частыми посетителями улицы.  

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568167/#&gid=1&pid=1

