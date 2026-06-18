В центре Мурманска продолжает работу флагманская площадка акции «На Севере – лето»

Концерты, выставки, кинопоказы, мастер-классы, уличные активности, познавательные прогулки и экскурсии - в Мурманске продолжается акция «На Севере – лето». В ближайшие выходные дни мероприятия пройдут во многих учреждениях культуры областного центра.

Например, 20 июня в 15.00 состоится ярмарка литературных предсказаний от областной научной библиотеки, мастер-класс «Сказочные крылья»: создаём гирлянду с порхающими бабочками из фетра, музыкально-поэтическая лаборатория от «Научки»: коллективно создаём песню с помощью ИИ, аквагрим от областного краеведческого музея.

В 15.30 мурманчан и гостей города ждут на творческой программе от солистов ВИА «МоZайка». В 16.00 состоится встреча с собаками клуба кинологов и канис-терапевтов «Романов на Мурмане» «Выше нос и хвост держи трубой!».

Танцевальный интенсив с Сергеем Аникеевым состоится в 17.00, в 17.30 – творческая программа от солисток Мурманской областной филармонии Екатерины Ефремовой и Ирины Волокославской.

Субботний вечер скрасит летний концерт от артистов Мурманского областного драматического театра, который начнётся в 18.00.

В воскресенье, 21 июня, с 14.00 и до 17.00 состоятся мастер-классы от городских библиотек и кружка «Золотые ручки». С 14.00 до 18.00 отдыхающим горожанам предложат принять участие в аттракционе «ВидеоСпинер».

Пленэр «Природа – лучший художник!» от областного художественного музея, танцевальный мастер-класс «Русский народный танец» состоятся в 15.00, а в 16.00 начнётся танцевальная программа от группы «Колотый лёд».

Сбор гостей – у главной сцены на улице Воровского. Если погода подведёт, мастер-классы перенесут во Дворец культуры имени С. М. Кирова.