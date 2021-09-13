В центре Мурманска прокуроры высадили клёны к 300-летию прокуратуры России

Деревья были высажены в сквере 123-го микрорайона города, рядом с будущим зданием прокуратуры Мурманской области. В акции приняли участие ветераны и действующие сотрудники прокуратуры региона и военной прокуратуры Северного флота во главе с прокурором области Сергеем Паволиным и военным прокурором Северного флота Сергеем Казаковым.

Непростые климатические условия не балуют жителей Мурманска разнообразием растительности, и именно поэтому выбор пал на яркие кленовые деревья, саженцы которых специально адаптированы к условиям региона, отмечает пресс-служба надзорного ведомства.