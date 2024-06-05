В центре Мурманска прошёл показательный гарнизонный развод нарядов полиции

Сегодня защитники правопорядка отмечают профессиональный праздник — 306-ю годовщину со Дня образования российской полиции. В честь этого события на улице Воровского выстроились личные составы комплексных сил и средств подразделений УМВД России по городу Мурманску и УМВД России по Мурманской области.

С праздником собравшихся поздравила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

В торжественной обстановке состоялось награждение отличившихся сотрудников полиции. Также сотрудникам частной охранной организации «Барс» вручены благодарности главы администрации города Мурманска за выдающиеся заслуги и надлежащее взаимодействие с сотрудниками полиции при обеспечении охраны общественного порядка в период проведения на территории города Мурманска культурно-массовых мероприятий в текущем году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27504&page=1