В центре Мурманска состоялась акция, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. А вчера в Центральном сквере Мурманска специалисты организационно-массового отдела и Центра развития волонтёрского движения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» провели традиционную городскую уличную акцию, направленную на укрепление духовно-нравственных семейных ценностей.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках акции случайным прохожим задавали вопросы о традициях, интересных фактах и истории праздника. Белоснежные ромашки и памятные сувениры получили все участники, давшие правильные ответы. Мурманчане охотно соглашались ответить на вопросы, а несколько человек специально приехали в центр города, чтобы присоединиться к мероприятию.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25298&page=1