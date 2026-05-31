В центре Мурманска состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 88-летию Мурманской области

30 мая для жителей и гостей региона работали тематические площадки, а также прошёл большой концерт с участием творческих коллективов.

С главной сцены праздника, расположенной рядом с Центром научно-технологического творчества «Родина», северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул особый характер наших людей, их единство и большой вклад в развитие Кольского Заполярья.

«Я хочу сказать искреннее спасибо за то, что каждый из вас отдаёт частичку себя для того, чтобы наша Мурманская область жила и развивалась. Несмотря на все сложности и вызовы, вместе мы делаем всё, чтобы с каждым годом регион становился ещё лучше и мощнее. Спасибо вам огромное за ваш труд и любовь к родному краю», — подчеркнул губернатор. Кульминацией праздничного концерта стало выступление известной российской группы «УмаТурман».

