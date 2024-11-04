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Мурманская область. Арктика (16+)04.11.24 17:00

В центре Мурманска состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства

В мероприятии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава регионального парламента Сергей Дубовой, депутаты Думы, представители национально-культурных общественных объединений региона, ветеранских и молодежных организаций, горожане.

Приветствуя северян, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в Мурманской области в согласии живут представители 120 национальностей и все они вносят мощный вклад в развитие региона и страны, в защиту её суверенитета.

«День народного единства – очень важный праздник. Наша страна успешно проходит непростое время благодаря тому, что мы все вместе. Независимо от вероисповедания, обычаев, традиций, культуры той или иной национальности. Наша страна сильна, потому что мы не подавляли никого. Мы уважаем каждого. Мурманскую область с давних времён развивают люди разных национальностей. В годы Великой Отечественной войны все вместе встали и не дали нацистам захватить стратегически важный город Мурманск и незамерзающий порт. Благодаря этой слаженности, что плечом к плечу стояли люди разных национальностей, разной веры и культуры, Мурманск внёс огромный вклад в общую Победу. И сегодня потомки этих героев также доблестно защищают страну на полях специальной военной операции, так же вдохновенно развивают Российскую Арктику и наш регион», – сказал глава Мурманской области.

Андрей Чибис отметил, что сегодня беспрецедентно растёт уровень напряжения и давления от недружественных стран, попыток раскачать ситуацию.

«Мурманская область – стратегический регион, форпост и флагман развития Севера. И каким он будет, какой будет страна – зависит от всех нас. Спасибо каждому за вклад, который вы вносите! Мы все один большой российский народ и в единстве наша сила, вместе мы никому не отдадим ни пяди родной земли и сделаем всё, чтобы Россия и Мурманская область становились только сильнее», – обратился губернатор к присутствующим.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой напомнил, что в этот день в России отдают дань глубокого уважения истории нашего Отечества, героям прошлого, духовным ценностям и славным традициям народа.

«Истоки этого праздника в далеком прошлом – историческое событие, которое положило конец смутному времени на Руси. Тогда народ выстоял, нашёл в себе в силы объединиться, прийти к согласию и примирению. Мы отдаем дань глубокого уважения истории нашего Отечества, героям прошлого, духовным ценностям и славным традициям народа. Сплочённость, стремление к добру и справедливости всегда делали нас сильными и непобедимыми. В сплоченности – наша сила, огромный потенциал, залог успеха всех добрых начинаний во имя Отечества», – сказал Сергей Дубовой.

Парламентарий подчеркнул, что всех нас связывает общая цель – сохранить Россию сильной и великой страной.

«Как и много лет назад, сейчас нам приходится защищать наши традиции, культуру, наше героическое наследие. Мы едины в поддержке наших воинов, чьё мужество и отвага приближают победу. И мы уверены в том, что победим. Залогом уверенности является духовный и природный потенциал, сила нашего народа», – подчеркнул он.

В сквере на улице Ленинградской состоялся концерт творческих коллективов разных национальностей, были организованы мастер-классы, интерактивы и игры, в том числе саамский футбол и хоровод, работала казачья палатка, можно было попробовать угощения разных культур. В завершение мероприятия присутствующие развернули огромный триколор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мероприятия ко Дню народного единства сегодня проходят во всех муниципалитетах региона.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/757/q5yepkd3k05us2h6mr6scn2zstpuo4i4.JPG

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