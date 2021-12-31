В центре Мурманска установили каток

В Мурманске на улице Воровского установили каток. Он будет работать с 11.00 до 19.00 часов. Вход со своими коньками бесплатный. Искусственный лёд уложен в прямоугольную форму, украшен «световым потолком». Каток на Воровского будет работать до 1 марта, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Рядом расположен пункт проката. Размеры 26-33 - 200 рублей, размеры 34-48 - 350 рублей. Коньки даются в аренду до конца работы ярмарочного комплекса текущего дня.

Нахождение на катке не на коньках запрещено.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434214/#&gid=1&pid=1