Мурманская область. Арктика (16+)31.12.21 18:25
В центре Мурманска установили каток
В Мурманске на улице Воровского установили каток. Он будет работать с 11.00 до 19.00 часов. Вход со своими коньками бесплатный. Искусственный лёд уложен в прямоугольную форму, украшен «световым потолком». Каток на Воровского будет работать до 1 марта, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.
Рядом расположен пункт проката. Размеры 26-33 - 200 рублей, размеры 34-48 - 350 рублей. Коньки даются в аренду до конца работы ярмарочного комплекса текущего дня.
Нахождение на катке не на коньках запрещено.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434214/#&gid=1&pid=1
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