В центре Мурманска установят всесезонный каток

29 декабря на улице Воровского в Мурманске начнёт работу каток и прокат коньков. Полотно искусственного льда немецкого производства размерами 60х6 создано по технологии, которая позволяет кататься на коньках в любую погоду.

По информации производителя, синтетический лёд производится на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с добавлением различных добавок влияющих на прочностные характеристики, скольжение. Он маслонасыщенный и имеет самые высокие показатели по скольжению. Такой лёд подходит для тренировок по хоккею, фигурному катанию, организации катков массового катания и ледовых горок в помещениях и на улице.

«Запланировано, что каток будет работать до 1 марта. Потом его перенесут в другую локацию. Это не заливной лёд. Искусственное полотно можно компоновать в разные геометрические формы. Лёд имеет крепление, которое на профессиональном сленге называется «ласточкин хвост». Листы собираются в единую монолитную поверхность, что создаёт эффект натурального ледового покрытия. На улице Воровского это будет прямоугольник. Технически его возможно переустановить на других площадках и в ином виде», – пояснили в региональном Центре городского развития.

Над катком развернут так называемый «световой потолок». Праздничная иллюминация будет и украшением, и дополнительным источником освещения для посетителей. Стилевое оформление будет единым с новогодней ярмаркой, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432846/