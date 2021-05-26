В центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспорта
В связи с постановлением администрации города Мурманска №1393 будет освобождена от транспорта:
- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан - с 00 до 22 часов 29 мая;
- ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 22 часов 29 мая;
- площадь Спорта - с 00 до 22 часов 29 мая;
- ул. Ленинградская - от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна - с 00 до 22 часов 29 мая.
Запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:
- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 10 до 22 часов 29 мая;
- ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 10 до 22 часов 29 мая;
- площадь Спорта - с 10 до 22 часов 29 мая;
- ул. Ленинградская - от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна - с 10 до 22 часов 29 мая.