В центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспорта

В связи с постановлением администрации города Мурманска №1393 будет освобождена от транспорта:

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан - с 00 до 22 часов 29 мая;

- ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 00 до 22 часов 29 мая;

- площадь Спорта - с 00 до 22 часов 29 мая;

- ул. Ленинградская - от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна - с 00 до 22 часов 29 мая.

Запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 10 до 22 часов 29 мая;

- ул. Воровского - от просп. Ленина до ул. Коминтерна - с 10 до 22 часов 29 мая;

- площадь Спорта - с 10 до 22 часов 29 мая;

- ул. Ленинградская - от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна - с 10 до 22 часов 29 мая.