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Мурманская область. Арктика (16+)02.05.22 15:00

В центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспорта

Согласно постановлению администрации города Мурманска №1083 будут освобождены от транспорта:

– площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 часов 3 мая до 23 часов 9 мая;

– ул. Ленинградская - от дома № 5 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов - с 0 часов 3 мая до 23 часов 9 мая;

– ул. Воровского - от ул. Коминтерна до дома № 13 по ул. Воровского - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

– просп. Ленина - от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов - с 18 до 23 часов 3 мая;

– ул. Академика Книповича - от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 18 часов 30 минут до 23 часов 4 и 6 мая;

– просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 часов 30 минут до 23 часов 4 и 6 мая;

– ул. Профсоюзов - от просп. Ленина до дома №1 по ул. Профсоюзов - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3, 4 и 6 мая.

Будет запрещено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по ул. Ленинградской - от дома № 1 по ул. Коминтерна до ул. Профсоюзов - с 00 часов 3 мая до 23 часов 9 мая;

– по площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 часов 3 мая до 23 часов 9 мая.

Запрещено движение всех видов транспорта:

– по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3,4 и 6 мая;

– по ул. Воровского - от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского - с 00 часов 3 мая до 23 часов 59 минут 8 мая;

– по просп. Ленина - от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса - с 18 часов 30 минут до 23 часов 4 и 6 мая;

– по просп. Ленина - от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов - с 18 часов 30 минут до 23 часов 3 мая.

4 и 6 мая будет приостановлено движение всех видов транспорта на время проведения репетиций праздничного военного парада на период с 18 часов 30 минут при движении сводной механизированной колонны техники по маршруту: ул. Героев Рыбачьего–просп. Кольский–просп. Ленина–ул. Карла Либкнехта–Нижнеростинское шоссе–ул. Нахимова–ул. Адмирала Флота Лобова–просп. Героев-североморцев–автоподъезд к городу Североморску. По мере освобождения проезжей части дороги движение на указанных участках будет открываться.

Комментарии

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катерина
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