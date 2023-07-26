В центре Мурманска вводятся временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска №2707 с 0 до 14 часов 1 августа будут введены временные ограничения движения, остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, на участке автомобильной дороги по ул. Воровского - от дома №13 по ул. Воровского до просп. Ленина.

Также с 0 до 14 часов 1 августа будут освобождены от транспорта, введены временные ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца участки дорожной сети: ул. Пушкинская, по нечётной стороне в районе дома №3 по ул. Пушкинской; ул. Софьи Перовской, по нечётной стороне вдоль площади Первоучителей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25413&page=1