В центре Мурманска завершены работы по капремонту фасадов трёх домов

В Мурманской области продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. По целому ряду объектов работы вышли на финишную прямую. Например, после капитального ремонта сданы фасады домов №№14, 18 и 19 на улице Софьи Перовской в Мурманске.

«Капитальный ремонт этих трёх объектов был проведён за счёт субсидии из регионального бюджета. Цветовые решения согласованы с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области. Контракты были заключены с подрядчиками в марте. Специалисты обследовали фасады, разработали проекты и только после этого приступили к строительно-монтажным работам. Благодаря грамотно организованной работе подрядчики завершили капитальный ремонт на этих объектах точно в срок», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в частности, в ходе капитального ремонта был удалён отслоившийся слой штукатурки, нанесена грунтовка и затем фасады были окрашены заново. Также заменены оконные блоки в местах общего пользования, приведены в порядок входные группы.

Напомним, в 2024 году капитальный ремонт пройдет в 678 многоквартирных домах Мурманской области на общую сумму 9,6 млрд рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/