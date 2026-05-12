В Центре «На Севере – жить!» открылась первая профессиональная смена «МедиаМаяк»

11 мая в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» открылась первая профессиональная медиасмена «МедиаМаяк». Юбилейная, 150-я смена проводится под эгидой Министерства информационной политики Мурманской области и «Движения Первых» и продлится до 16 мая. Это первый проект подобного формата в регионе.

К участию отобраны 60 воспитанников школьных медиацентров из Мурманска, Кольского округа, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск – молодые авторы с опытом создания контента. Смена носит профориентационный характер: участники получат навыки, важные для медиаиндустрии.

Смену открыла заместитель министра информационной политики Мурманской области Любовь Дубова.

«Сегодня мы открываем не просто смену – мы зажигаем настоящий «МедиаМаяк». Вы, ребята, станете теми, чьими голосами будет говорить наш Север. Это большая ответственность и одновременно – уникальный шанс сделать уверенный шаг к будущей карьере в медиа. Мурманская область – территория развития и возможностей, и именно вы будете рассказывать о её успехах и людях, которые вдохновляют других», – отметила Любовь Дубова.

«Старт первой тематической медиасмены для активистов «Движения Первых» — это важный шаг в развитии молодёжной журналистики нашего региона. Ребята, которые собрались в центре «На Севере – жить!», — настоящие двигатели контента: активные, творческие, уже зарекомендовавшие себя в проектах «Движения». Желаю вам не терять этот огонь: творить, учиться новому, смело воплощать самые смелые идеи. Уверен, именно за ними — будущее медиапространства Мурманской области!», — председатель Совета регионального отделения Никита Тихомиров.

На шесть дней участники полностью погружаются в профессиональную медиасреду: смена проходит в формате круглосуточного пребывания на базе центра. Обучение организовано по проектным трекам. В программе смены: журналистика, блогинг, операторское и сценическое мастерство, информационная безопасность. Каждый блок закрепляется в командной работе над задачами. В итоге участники сформируют концепцию медиапроекта, который смогут запустить сразу после завершения смены.

«Это будет одна из лучших недель в вашей жизни, которая обязательно даст вам большой старт, как медиа сфере, так и в жизни. Вы приобретете здесь новых друзей, кучу новых эмоций, пообщаетесь с гостями, которых мы пока для вас не раскроем, но мы сами хотим с ними очень встретиться, поэтому удачи вам!», — директор центра «На Севере — жить!» Игорь Буреев.

В программе задействованы более 20 экспертов федерального и регионального уровня: действующие журналисты, медиапродюсеры, блогеры. Также запланировано участие артистов и представителей шоу-бизнеса.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в финале смены команды защитят 10 медиапроектов, представят жюри концепцию, структуру и план запуска. Работа с наставниками на этом не завершится – эксперты продолжат сопровождать ребят в реализации проектов. Лучшие материалы выйдут в региональных СМИ под авторством их создателей.

