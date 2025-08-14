В Центре «На Севере – жить!» проходит Слёт «Юннатов Первых»

13 августа участники «Движения Первых» из 27 регионов России встретились на Слёте «Юннатов Первых» - ключевом ежегодном событии Всероссийского проекта «Юннаты Первых». В этом году он проходит в Мурманской области с 13 по 18 августа.

Местом проведения слёта стал Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», который является одним из ключевых объектов организации детского оздоровительного отдыха в Мурманской области.

Участники слёта представят 29 клубов юных натуралистов «Движения Первых», два из которых открыты в Мурманской области. Также примут участие 22 участника движения в составе 4 команд, прошедшие отбор по линии компании «Норникель».

«Слёт Всероссийского проекта «Юннаты Первых» объединил более 250 школьников, студентов и их наставников из 27 регионов России. 16 августа юные натуралисты «Движения Первых» внесут свой вклад в развитие инфраструктуры региона - откроют в Мурманской области новый экомаршрут. Партнёры слёта проведут для ребят обучающие экскурсии на атомный ледокол «Ленин», Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Каждый Слёт «Юннатов Первых» — это возможность для участников нашего движения внести свой вклад в развитие регионов, возможность увидеть перспективы для своего развития и выбора будущей профессии» - отметил председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Экологическая тропа, протяженностью в 700 метров, которую откроют «Первые», позволит большему количеству людей включиться в деятельность сообщества юных натуралистов «Движения Первых».

После открытия экотропы «Юннатов Первых» примут участие в пленарной сессии «Векторы развития сообщества юннатов: дорога в будущее».

Ключевым событием деловой части программы станет стратегическая сессия, в рамках которой участники слёта проведут разработку модели проведения юннатской смены на базе детских центров. Разработанная участниками слёта модель юннатской смены будет интегрирована в круглогодичную работу сообщества в 2026 году.

Для участников слёта будет организован тренинг, направленный на улучшение навыков командного взаимодействия и погружение участников в деятельность сообщества юных натуралистов. В программе также – научно-исследовательские мастер-классы, деловые события и стратегические сессии. Участники встретятся с ведущими экспертами в сфере экологии, природопользования и педагогики.

Партнеры слёта также проведут обучающие экскурсии для ребят. Так, совместно с представителями Госкорпорации «Росатом» юннаты посетят атомный ледокол «Ленин», совместно с представителями ПАО «Северсталь» побывают на Оленегорском горно-обогатительном комбинате, который является самым северным в России производителем железорудного сырья. Первые также посетят музеи, расположенные в городе Мурманск.

Основная цель слёта – поддержка натуралистической и научно-практической деятельности участников сообщества юных натуралистов «Движения Первых». Участники события учатся экологической культуре, бережному отношению к природе, развивают понимание взаимосвязи человека и окружающей среды.

«Ежегодно комитетом молодёжной политики Мурманской области осуществляется поддержка молодёжных движений и объединений. Наши друзья и неравнодушные ребята из «Движения Первых» являются проводниками молодёжной политики во всех муниципальных образованиях. В целях поддержки и развития деятельности движения в 2024 году была предоставлена субсидия из областного бюджета на формирование материально-технической базы в размере 16,1 млн и в 16 муниципальных образованиях открыто 19 современных пространств. На текущий момент в программы и проекты «Движения Первых» вовлечены более 45 тысяч участников «Движения Первых». В этом году финансовая поддержка в размере 5 млн рублей направлена на финансирование региональных мероприятий для детей и молодежи. Также стоит отметить, что в регионе ежеквартально проходят заседания регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи при губернаторе Мурманской области, на которых обсуждаются вопросы реализации государственной политики в интересах детей и молодёжи», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551759/#&gid=1&pid=1