В центре «На Севере – жить!» стартовал фестиваль «Время героев»

В День неизвестного солдата на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» стартовал II открытый фестиваль «Время героев». В нём приняли участие юные патриоты, приехавшие в центр на 77 смену «Лица героев» из Александровска, Североморска, Никеля и Мурманска.

Ребята исполняли песни военных лет, представили биографическую справку о жизни Михаила Калашникова, вспомнили героев Афганской и Чеченской войн, а также рассказали о современных героях – участниках специальной военной операции, в честь которых в школах Мурманской области открыты «Парты героев» и муралы.

Почётными гостями фестиваля стали депутаты Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и Любовь Черепанова, подполковник, член Союза писателей Марина Чистоногова, заместитель председателя Мурманского филиала Фонда «Защитники Отечества» Николай Дмитренко, ветеран военной службы, председатель общественной организации «Ветераны ФСБ» Александр Чемерский, член регионального совета ДЮПД «ЮНАРМИЯ» Василий Буров, ветеран боевой службы, участник СВО Евгений Новиков, руководитель комитета семей воинов Отечества Мурманской области Наталья Жданова и заместитель начальника Мурманского гарнизона, капитан первого ранга Владислав Ванин.

Гости поблагодарили участников за яркие и информативные выступления и пожелали дальнейших успехов в учёбе и патриотической деятельности.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в рамках смены «Лица героев», которая продлится до субботы, ребята также поучаствуют в дискуссионной игре «Моя Россия», спортивных состязаниях, посетят экскурсии на предприятия региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/