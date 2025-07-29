В Центре «На Севере – жить!» стартовала юбилейная 110-я смена для школьников Мурманской области

28 июля в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!» стартовала 110-я смена под названием «Флот и десант – гордость России». В ней принимают участие 62 ребёнка из ЗАТО Видяево, Мурманска, Кировска, Ковдора, Североморска, Полярных Зорь.

В программе смены запланированы экскурсии, в том числе посещение филиала 35-го судоремонтного завода, встречи с офицером Военно-морского флота Алексеем Котовым и радиоведущим Виталием Королевым.

В смене будет патриотическая составляющая: ребята прослушают лекции о различных родах войск, освоят навыки сборки-разборки автомата Калашникова, примут участие в разных соревнованиях и выполнят норматив по метанию гранаты. Для участников проведут игры «От двора до саамского погоста» и «Национальное богатство», обучат шифрованию и кодированию.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с начала лета Центр «На Севере – жить!» организовал уже восемь смен, охвативших 480 детей из различных муниципалитетов Мурманской области. Приехать сюда может любой школьник региона, отдых бесплатный. Напомним, Центр был создан в 2023 году по инициативе главы региона Андрея Чибиса. Тематические смены проходят в течение всего года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551066/#&gid=1&pid=4