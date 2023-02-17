В Центре обработки данных Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» прошло заседание комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области по цифровой экономике

В рамках мероприятия для членов комиссии из числа представителей крупного бизнеса, образовательных организаций и предприятий IT-сферы была проведена ознакомительная экскурсия по ЦОД, самому северному коммерческому центру обработки данных в России.

В центре уже сегодня хранится вся система видеоаналитики. Клиентами Арктического ЦОД могут стать представители бизнеса и органы власти региона. Центр оснащён современными системами пожаротушения, кондиционирования, диспетчеризации, охранной сигнализацией, системой контроля доступа и дизель-генераторной установкой на случай отключения электроэнергии.

Члены комиссии также обсудили план работы на текущий год.

По-прежнему актуальным остаётся обмен опытом представителей бизнеса на крупных площадках, одной из которых стала научно-практическая конференция «Арктика-территория цифровизации». В 2023 году главными темами конференции станут импортозамещение в программном обеспечении и промышленном оборудовании, а также информационная безопасность.

В ходе дискуссии члены комиссии пришли к единому мнению, что, как бы ни проходила цифровизация экономики в нынешних условиях, на первом месте – человек, ведь проблематику кадрового обеспечения IT-отрасли никто с повестки не убирал.

Как сообщает пресс-центр СПП МО, в связи с этим членами комиссии принято решение очередное заседание посвятить анализу действующих образовательных программ и вопросам текущего кадрового потенциала региона, а также профилактическим мероприятиям, направленным на повышение цифровой грамотности и обеспечение информационной безопасности подрастающего поколения.

Фото предоставлено пресс-центром СПП МО.