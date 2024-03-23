В центре образования «Лапландия» открылся современный учебно-тренировочный комплекс «НОРД»

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в старом помещении тира центра образования «Лапландия» выполнен ремонт, для занятий приобретена мебель и оборудование, модернизированы оружейное и складское помещения. На выполнение работ выделено 8,8 млн рублей из областного бюджета.

Для юных северян появился первый в регионе интерактивный лазерный тир с программными средствами для отработки военно-тактических навыков и различными типами учебного оружия. Кроме того, в тире установлено антирикошетное покрытие по периметру всего помещения, новая система огневых рубежей с движущимися мишенями и пулеприёмником, закуплен комплект новых пневматических винтовок для учебной стрельбы с коротких и больших дистанций.

Созданный учебно-тренировочный комплекс носит название «НОРД», что означает «Надёжность, Отвага, Решимость, Долг». Так же называется военно-патриотическое объединение для воспитанников на базе центра «Лапландия».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в учебно-тренировочном комплексе «НОРД» будут проводиться всесторонняя подготовка воспитанников, тренировки перед участием в соревнованиях военно-спортивной направленности, также на базе центра запланировано проведение состязаний различного уровня.

Фото: https://gov-murman.ru