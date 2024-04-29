В центре образования «Лапландия» подвели итоги регионального конкурса-фестиваля для педагогов «Весенние фантазии»

Инициатором конкурса-фестиваля «Весенние фантазии» традиционно является Мурманская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, соорганизатор – Министерство образования и науки Мурманской области. В 2024 году конкурс-фестиваль проводился в рамках Года семьи, объединив более 330 педагогов из всех муниципальных образований нашего региона.

«Наша команда педагогов представила небольшой спектакль-зарисовку о буднях педагогов дополнительного образования. Сценарий писали коллективно, «вычищали» уже на репетициях – что-то убирали или, наоборот, во время постановки находили удачные фразы. Для меня, как руководителя, это большая работа над сплочением. Благодарен всем коллегам за их готовность столько времени уделить подготовке к фестивалю. Главная польза таких фестивалей, на мой взгляд, – это совместное творчество педагогов, их самореализация в непривычной сфере и заряд позитива, очень нужный в конце учебного года», – поделился директор Дома детского творчества им. А. Торцева Павел Новиков.

Конкурс проходил по номинациям «Музыкально-исполнительское искусство – вокал и инструментальная музыка» (песни о войне, семье, Родине, мечте, любви), «Танцевальное искусство» (русские народные танцы, египетские, испанские и восточные, диско-джайв), «Художественное и декоративно-прикладное творчество» (вышивка, живопись, бисероплетение, алмазная мозаика, вязание), фотоконкурс «Мир моей семьи».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, завершила праздник шоу-программа на тему «Семья – это 7Я, или Ещё раз про любовь». Шесть команд иронично обыграли жизненные истории, которые случаются в каждой семье, с любовью рассказали о своей работе и жизни.

Фото: https://gov-murman.ru