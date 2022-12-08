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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 14:00

В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области в рамках Арктического инновационного форума состоялась командная интеллектуальная игра «Адреналин»

В познавательном состязании приняло участие 6 команд студентов Мурманского арктического государственного университета, Мурманского государственного технического университета, Мончегорского политехнического колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота и Мурманского индустриального колледжа.

Участники отвечали на вопросы из разных областей науки по теме развития Арктической зоны Российской Федерации. На старте каждой команде начислялись по 100 баллов, перед вопросом ведущий обозначал тему, чтобы команды могли оценить свои силы и сделали ставку. В случае правильного ответа команда получала то количество очков, которое поставила на кон, в случае же неправильного ответа - ставка списывалась. Задача команды – сохранить как можно больше очков до конца игры

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, с результатом 444 балла победу одержала команда студентов ГАПОУ МО «Мончегорского политехнического колледжа».

Второе место с результатом 260 баллов досталось команде ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота».

Организаторы игры – Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор, Информационный центр по атомной энергии Мурманска и Центр опережающей профессиональной подготовки.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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