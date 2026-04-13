В Центре реабилитации для детей с патологией нервной системы в Апатитах внедрены новые направления лечения и планируется расширение коечного фонда

В Центре реабилитации для детей с патологией нервной системы в Апатитах, функционирующем на базе Мурманской областной детской клинической больницы, внедрены новые направления лечения и планируется расширение коечного фонда. Об этом на прошлой неделе на встрече родителей юных пациентов с заместителем губернатора — министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым доложила главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Екатерина Сулима.

В ходе встречи участники обсудили вопросы возобновления специализированных процедур и работу инфраструктуры центра.

В штате реабилитационного центра работают 5 массажистов, 6 медицинских сестер по физиотерапии, 5 инструкторов по лечебной физкультуре. Оказываются реабилитационные мероприятия с использованием БОС-технологий, сенсорной интеграции, скалодрома, АВА терапии. С января функционирует кабинет нейрокоррекции и класс песочной терапии. Открыт дополнительный кабинет для работы учителей-дефектологов.

«В Центре планируется расширение штата специалистов по профилю «Реабилитационное дело». В настоящее время занятия по рефлекторной гимнастике для маленьких пациентов методом Кастильо-Моралес проводит врач-педиатр. Ещё два специалиста в настоящее время проходят обучение на медицинских логопедов и после аккредитации смогут оказывать услуги логопедического массажа», — отметила главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Екатерина Сулима.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, организация питания в Центре осуществляется в строгом соответствии с нормами СанПиН. Ежедневно проводится снятие проб готовой продукции сотрудниками пищеблока и врачами центра. Ознакомиться с меню можно на официальном сайте медицинской организации.

