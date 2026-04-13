Итоги фестиваля «НаМОДнение-2026»: коллектив Мурманского технологического колледжа сервиса представит наш регион на Международном конкурсе «Русский силуэт»Андрей Чибис подписал постановление о предоставлении помощи семьям военнослужащих, погибших при авиакатастрофе в Крыму
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 14:00

В Центре реабилитации для детей с патологией нервной системы в Апатитах внедрены новые направления лечения и планируется расширение коечного фонда

В Центре реабилитации для детей с патологией нервной системы в Апатитах, функционирующем на базе Мурманской областной детской клинической больницы, внедрены новые направления лечения и планируется расширение коечного фонда. Об этом на прошлой неделе на встрече родителей юных пациентов с заместителем губернатора — министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым доложила главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Екатерина Сулима.

В ходе встречи участники обсудили вопросы возобновления специализированных процедур и работу инфраструктуры  центра.  

В штате реабилитационного центра работают 5 массажистов, 6 медицинских сестер по физиотерапии, 5 инструкторов по лечебной физкультуре. Оказываются реабилитационные мероприятия с использованием БОС-технологий, сенсорной интеграции, скалодрома, АВА терапии. С января функционирует кабинет нейрокоррекции и класс песочной терапии. Открыт дополнительный кабинет для работы учителей-дефектологов.

«В Центре планируется расширение штата специалистов по профилю «Реабилитационное дело». В настоящее время занятия по рефлекторной гимнастике для маленьких пациентов методом Кастильо-Моралес проводит врач-педиатр. Ещё два специалиста в настоящее время проходят обучение на медицинских логопедов и после аккредитации смогут оказывать услуги логопедического массажа», — отметила главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Екатерина Сулима.  

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, организация питания в Центре осуществляется в строгом соответствии с нормами СанПиН. Ежедневно проводится снятие проб готовой продукции сотрудниками пищеблока и врачами центра. Ознакомиться с меню можно на официальном сайте медицинской организации.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565562/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:45«Герои подполья». Документальный фильм (16+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять