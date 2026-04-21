В Центре «Родина» в честь Всемирного дня творчества и инновационной деятельности состоятся День открытых дверей, лекции и дискуссии с экспертами

Новый Центр научно-технологического творчества «Родина» вновь открывает двери для всех желающих. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера в ходе оперативного совещания объявил о проведении Дня открытых дверей в Центре научно-технологического творчества «Родина».

Мероприятие приурочено к Всемирному дню творчества и инновационной деятельности в Мурманске состоятся мероприятия.

21 апреля с 15.00 до 20.00 в Центре пройдёт День открытых дверей, а также открытая образовательная программа с участием экспертов Сколковского Института науки и технологий, а также Британской высшей школы дизайна. В ходе совещания Андрей Чибис также напомнил, что регион последовательно инвестирует в научно-технологическое развитие, формирует современную образовательную и исследовательскую инфраструктуру, запускает новые центры компетенций, поддерживает молодёжь, которая выбирает путь в науке и инженерии.

Важным шагом стало подписание в марте трёхстороннего соглашения между Правительством Мурманской области, Мурманским арктическим университетом и Сколковским институтом науки и технологий.

«В центре «Родина» пройдёт насыщенная программа: лекции и дискуссии с экспертами Сколтеха и Британской высшей школы дизайна, мастер-классы, презентации проектов. Участники смогут познакомиться с основными направлениями центра — от программирования и искусственного интеллекта до дизайна, исследований и управления, увидеть, как строится современное образование через реальные задачи бизнеса, города и промышленных направлений», — рассказал Андрей Чибис.

В рамках программы запланированы: лекция эксперта в области пользовательского опыта, писателя-фантаста, лидера UX/UI направления компании «Атом», куратора программ Британская высшая школа дизайна Екатерины Тюхай «Как создавать инновации в эпоху неопределенности: подходы, приемы, личный опыт»; лекция и публичная дискуссия «Россия 2125» с участием технокультуролога, преподавателя НИУ ВШЭ и МГУ, экс-советника генерального директора Агентства стратегических инициатив, создателя Марафона науки и фантастики Ивана Карпушкина; презентация образовательных программ и проектов Сколковского института науки и технологий с участием руководства Института и его ведущих профессоров в области искусственного интеллекта и инженерного творчества.
Регистрация на программу доступна по ссылке: https://tsentr-nauchno-tekh-event.timepad.ru/event/3928487/.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566165/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
