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Мурманская область. Арктика (16+)28.11.21 10:00

В Центре соцобслуживания населения ЗАТО г.Североморск появился новый автомобиль «Социального такси»

Центром социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск приобретен новый автомобиль для оказания гражданам услуги «Социальное такси». Осуществить закупку автотранспорта для нужд центра планировалось в 2022 году, однако по решению губернатора Андрея Чибиса средства на эти цели были выделены из резервного фонда Правительства Мурманской области уже в октябре текущего года. На днях транспортное средство поставлено в учреждение.

Услуга «Социальное такси» оказывается центром на всей территории ЗАТО г. Североморск для различных категорий граждан, включая маломобильные группы населения и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Новый автомобиль отвечает всем современным требованиям безопасности перевозок пассажиров, обеспечивая комфортные условия для доставки получателей услуг к социально значимым объектам.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, до конца текущего года будет приобретено ещё три единицы автотранспорта для центра социальной помощи семье и детям и двух центров социального обслуживания населения.

 

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