В центре «СОПКИ.СЕМЬЯ» стартовала неделя «Здоровья»

На базе «СОПКИ.СЕМЬЯ» открыли неделю «Здоровья». Тематическое мероприятие включает в себя лекции, обсуждения, практические занятия.

В приветственном слове депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко отметила важность, доступный формат и функциональность таких пространств для жителей Мурманской области.

«Это новое, созданное в рамках реализации мероприятий стратегического плана «На Севере – жить», многофункциональное пространство даёт уникальную возможность напрямую получить квалифицированные консультации врачей в неформальной и комфортной обстановке, задать интересующие вопросы. На неделе «Здоровья» акцент сделан на основах здорового образа жизни, здоровье мамы и ребёнка», – сказала первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в первый день разговор шёл о здоровом образе жизни, о том, почему ЗОЖ является главным фактором сохранения репродуктивного здоровья.

В течение недели ведущие специалисты областных медицинских учреждений расскажут о сохранении здоровья будущей мамы, о грудном вскармливании, критериях и принципах рационального питания, о влиянии стресса на организм. Также будут проведены занятия по уходу за ребёнком, по арт-терапии и лечебной физкультуре для будущих мам.

Фото: https://gov-murman.ru