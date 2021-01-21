В Центре современного искусства «21А» открывается выставка мурманских художников «Чукотка. Модель для сборки»

В субботу, 23 января, в Центре современного искусства «21А» начнёт работу выставка «Чукотка. Модель для сборки». В экспозицию вошли более 20 графических и живописных работ мурманских художников Вероники Вологжанниковой, Дмитрия Новицкого, Ивана Епихова и Марии Михайленко.

Это впечатления от необычного путешествия в чукотское село Новое Чаплино в качестве участников миссии стрит-арта. Поездка состоялась летом прошлого года благодаря проекту Всемирного фонда дикой природы и Агентства развития сельских инициатив.

В работах отражена природа края, эпос, являющийся неотъемлемой частью современной жизни, и люди – одновременно простые и уникальные.

Выставка продлится по 14 февраля.